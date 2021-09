Zukunfts-Check Dorf : Röhl ist die Nummer 100: Das nächste Dorf wurde durchgecheckt

Röhl 170 Gemeinden aus dem Eifelkreis sind oder haben sich bereits am Zukunfts-Check Dorf beteiligt. In Röhl wurde nun nach langer Pause der 100. Abschlussbericht überreicht.

Für jeden einen Obstbrand, dazu noch ein Schinkenschnittchen, die Information kurz sacken lassen und dann geht es weiter – vom Gasthaus zu den nächsten Stationen des Rundgangs. Nach der Besichtigung der kleinen Kapelle, des Feuerwehrgerätehauses, des Friedhofs, des Dorfplatzes und eben der ältesten Kneipe Deutschlands außerhalb der Stadt Bitburg, die Bitburger Fassbier verkauft, noch ein kurzer Abstecher in die Werkstatt eines Steinmetzes, bevor die von Milbach geleitete Gruppe dann schließlich am Gemeindehaus ankommt.

Für den Röhler, der auch Mitglied des Gemeinderats und der Feuerwehr ist, nähert sich damit eine Aufgabe nach gut zwei Jahren ihrem Ende. Milbach ist derjenige, der den Zukunfts-Check Dorf in Röhl geleitet hat und der nun natürlich auch nicht fehlen darf, als der Kreisbeigeordnete Helmut Fink dem Ortsbürgermeister Bruno Wallenborn im Rahmen einer kleinen Feier einen Ordner überreicht. Darin enthalten ist das vom Kreis abgesegnete Dorfentwicklungskonzept, das die Röhler durch ihre Teilnahme am Zukunfts-Check Dorf selbst erstellt haben.

Der 100. Dorf-Check – von 170

Die Gemeinde ist bei weitem nicht die erste, der das gelungen ist. Und doch ist die Abschlussveranstaltung in Röhl etwas Besonderes. Zum einen, weil es nach gut anderthalb Jahren der erste feierliche Dorf-Check-Abschluss seit Beginn der Pandemie ist. Zum anderen, weil es sich bei dem Akt in Röhl nicht um irgendeinen Abschluss in der Historie des landesweit ersten Modellprojekts dieser Art handelt, sondern um den 100. von insgesamt 170. Eine Art Jubiläum also. Deshalb auch der Rundgang durch das Dorf.