Kommentar : Ein finanzieller Kraftakt

Die Anforderungen steigen ständig. Ob beim Brandschutz oder den Raum-Konzepten für die Schulen. Kommt es zum Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung, müssen früher oder später wohl alle nachrüsten.

Da ist die Grundschule Nord in Bitburg keine Ausnahme, sondern nur ein Beispiel, das zeigt, wie ernst die Lage ist. Überall herrscht Sanierungsstau, oft ist ein Umbau teurer als ein Neubau. Das wird Millionen verschlingen. Und so wundert es nicht, dass die Länder am Freitag Einspruch erhoben haben. Dennoch ist es wichtig, in Schulen zu investieren. Dabei müssen Bund und Land die Kommunen unterstützen. Dieser finanzielle Kraftakt darf nicht nach unten abgewälzt werden.