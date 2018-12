später lesen Bitburg 300 Festmeter Holz stehen zum Verkauf Teilen

(red) Eine Brennholzversteigerung findet statt auf den Gemarkungen Bitburg Bedhard am Samstag, 15. Dezember, um 9 Uhr.Treffpunkt ist an der Hauptschneise Bitburg – Bedhard, Einfahrt zu den ehemaligen amerikanischen Einrichtungen an der B 50 Richtung Oberweis.