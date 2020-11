Pandemie : 51 Corona-Neuinfektionen in Trier und im Kreis

16.11.2020, Brandenburg, Potsdam: Eine DRK-Mitarbeiterin demonstriert vor dem Zelt in der neu eröffneten Corona-Teststation im Foyer der Metropolishalle des Filmparks Babelsberg die Prozedur des Abstrichs für einen Corona-Test. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und das DRK haben das Zentrum eingerichtet, um die niedergelassenen Ärzte der Region zu entlasten. Patienten für den Corona-Test benötigen für einen Abstrich die Überweisung durch einen Arzt und einen Termin. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Soeren Stache

Trier Durch die vielen Neuinfektionen steigt auch die 7-Tage-Inzidenz weiter an, nachdem sie in den vergangenen Tagen leicht gesunken ist. An der Grundschule in Zerf gibt es einen neuen Fall.

Trier 51 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag, 19. November, gemeldet – 31 aus dem Landkreis und 20 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt somit auf 1946 (800 in der Stadt Trier und 1146 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder angestiegen. In der Stadt Trier liegt sie bei 76,2, im Landkreis bei 64,3 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.

Zurzeit gelten 324 Menschen als infiziert, das sind 32 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 191 im Landkreis und 133 in der Stadt. 22 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, 14 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.