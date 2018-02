„Daun ist unser Glück geworden“

VHS-Kurs Arabisch für Anfänger

Mit ersten Schritten in ein Verständnis der arabischen Welt beginnt der Kurs am Dienstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Thomas-Morus-Gymnasium und umfasst zehn Einheiten. Gründe, Arabisch zu lernen, sind etwa die Berufstätigkeit in einem arabischen Land oder geschäftliche Verbindungen zu Unternehmen in dieser Region, eine geplante Reise in den Nahen Osten, Interesse an der arabischen Kultur oder der Wunsch nach Kontakten mit Zuwanderern aus dem arabischen Raum. Gottfried Willems, pädagogischer Leiter der VHS Daun, sagte dem TV: „Wir begrüßen es sehr, dass mit Rahaf Einabhan zum ersten Mal ein Arabisch-Kurs für Anfänger angeboten werden kann. Wir wünschen und hoffen, dass der Kurs zum besseren Verständnis der Kulturen und zur Integration beiträgt. Das Erlernen einer fremden Sprache ist immer ein wesentlicher Baustein in diesem Bemühen. So weise ich auch gerne auf unser ebenfalls neues Angebot ‚Russisch für Anfänger’ hin.“

Kontakt, Info und Anmeldung: VHS Daun, Leopoldstraße 29, Daun, Telefon 06592/939215, E-Mail: volkshochschule@stadt-daun.de