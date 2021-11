Parteien : Trierer Grünen-Chefin muss sich gedulden - Landesparteitag wird verschoben

Trier Am nächsten Wochenende wollte sich die Trierer Grünen-Vorsitzende Natalie Cramme-Hill zur Landesvorsitzenden ihrer Partei wählen lassen. Jetzt hat Corona ihr vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Listenparteitag in Rheinland-Pfalz

Listenparteitag in Rheinland-Pfalz : Trierer Abgeordnete gewinnt Kampfabstimmung gegen Grünen-Landeschefin und bleibt wohl weiter im Bundestag (Update)

Triererin Natalie Cramme-Hill will Chefin der Grünen im Land werden

Politik : Triererin Natalie Cramme-Hill will Chefin der Grünen im Land werden

Eigentlich wollten sich die Grünen zu ihrem Parteitag am Samstag und Sonntag in Mainz treffen. Die Neuwwahl des Landesvorstands wurde erforderlich, weil die amtierende Vorsitzende Misbah Khan im September in den Bundestag gewählt wurde. Weger der Unvereinbarkeit von Amt und Mandat bei den Grünen wird nun eine Nachfolgerin für Khan gesucht.