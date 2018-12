später lesen Polizei Diebe stehlen Kennzeichen von Auflieger FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein amtliches Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wittlich ist laut Polizei im Zeitraum von Freitag, 21. Dezember, 16.30 Uhr, bis Samstag 22. Dezember, 11.55 Uhr, in Geisfeld gestohlen worden. Das Kennzeichen sei an einem Auflieger angebracht gewesen, der in Geisfeld am Sportplatz geparkt worden war, so die Polizei Hermeskeil.