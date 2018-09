Schwerer Unfall: Motorradfahrer stürzt über Auto

Ihr Name

Das teilt die Polizei mit. Ein vorausfahrender Autofahrer hatte die L 141 auf die K 41 verlassen und wollte anschließend sofort wieder wenden, lenkte also nach links ein. Der erste Motorradfahrer der dem Auto folgenden Kolonne erkannte dieses „Wendemanöver“ des vorausfahrenden Wagens zu spät, bremste hart und stürzte von seiner Maschine, am Auto vorbei auf den Asphalt. Der Motorradfahrer zog sich mehrere Brüche zu und wird in einer Klinik im Trierer Raum behandelt