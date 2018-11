Zukunfts-Check Dorf: Auftakt in Morbach

Gregor Eibes, Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, und der Morbacher Bürgermeister Andreas Eibes laden die Bürger der Einheitsgemeinde Morbach zu einer Info-Veranstaltung über das Projekt Zukunfts-Check Dorf ein.

Sie findet am Mittwoch, 21. November, 19 Uhr, in der Baldenauhalle statt. Das Projekt soll den Kommunen die Chance eröffnen, anhand aktueller Erkenntnisse die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus dem demografischen Wandel auf dem Land ergeben. Durch eine breite Bürgerbeteiligung soll ein Bewusstsein für das eigene Dorf geschaffen werden. Am Ende dieses Prozesses steht ein Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen.