Freie Arztwahl in Gefahr? : Ärzte warnen vor Gefahren für die medizinische Versorgung

Trier Der Präsident der Landesärztekammer kritisiert, dass profitorientierte Investoren zunehmend Kliniken und Praxen übernehmen. Die Gesundheitsministerin sieht derzeit noch kein Problem.

Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, warnt davor, dass zunehmend Investmentgesellschaften Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheime übernehmen. Dadurch sei die medizinische Versorgung in Gefahr, da es den Investoren in erster Linie darum gehe, Gewinn zu machen.

Auch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung warnt vor „versorgungsfremden Investoren“, die keinen Bezug zur Zahnmedizin hätten, Kliniken aufkauften und dann mehrere Zahnarzt-MVZ eröffneten, und zwar überwiegend in Städten und nicht in ländlichen Regionen.

20 zahnärztliche MVZ gibt es im Land. Diese seien alle in Trägerschaft von Zahnärzten, teilte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf eine AfD-Anfrage im Landtag mit. Der Landesregierung seien „nur sehr moderate Tendenzen bekannt“, dass Private-Equity-Gesellschaften in Rheinland-Pfalz Einrichtungen im Gesundheitswesen gründeten, sagte sie im Gesundheitsausschuss.

In der Tat stammt ein Teil des Kapitals einiger ärztlicher Versorgungswerke, die für die Altersvorsorge niedergelassener Ärzte zuständig sind, von Private-Equity-Gesellschaften. So etwa bei der Bayrischen Ärzteversorgung, die unter anderem auch für Ärzte in der Pfalz und in Rheinhessen zuständig ist. Und die Ärzte- und Apothekerbank plant sogar eine eigene Beteiligungsgesellschaft für den Gesundheitssektor, um so „attraktive Renditen“ zu erzielen, teilte die Bank mit.