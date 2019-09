Markt : 2000 Gäste besuchen Premiere in Hentern

2000 Gäste besuchen Premiere in Hentern

Mit herbstlichem Angebot: Michael Leidinger und Melanie Hübschen an ihrem Stand mit Melonen und Naturkunst. Foto: Herbert Thormeyer

HENTERN Der erste Henterner Herbstmarkt kommt gut bei den Kunden an. Der nächste Termin steht schon fest.

Renate Brossette aus Zerf ist begeistert, als sie die Stände des ersten Henterner Herbstmarktes sieht. „Dieser Markt ist traumhaft.“ Was in früheren Zeiten in jedem Dorf üblich war, feiert mit dem Ergebnis aus der örtlichen Dorfmoderation eine Renaissance.