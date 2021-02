Bauarbeiten : Bahnübergang in Wiltingen vorerst dicht

Wiltingen Die Deutsche Bahn saniert die Bahnstrecke zwischen Trier und Saarbrücken. Bis Sonntag wirkt sich das in dem Saar-Ort auch auf den Autoverkehr aus.

Viele Autofahrer müssen sich in Wiltingen zurzeit einen alternativen Weg über die Gleise suchen. Der zentrale Bahnübergang auf der Wiltinger Hauptstraße, der L 138/Bahnhofstraße/Warsbergstraße ist gesperrt. Die Deutsche Bahn erneuert den Bahnübergang im Rahmen eines bundesweiten Sanierungsprogramms. Die Sperrung bringt für die Autofahrer nur einen kleinen Umweg mit sich. Sie können zum Umfahren der Baustelle auf einen der beiden anderen Bahnübergänge in der Kirchstraße oder in der Klosterbergstraße ausweichen. Etwas problematischer ist das für größere Fahrzeuge wie Busse oder Lastwagen. Die müssen teils mehrfach vor- und zurücksetzen, um die teilweise sehr engen Kurven in Wiltingen zu meistern.

Die Deutsche Bahn saniert die Saarstrecke in drei Bauphasen und setzt in allen Phasen teils Busse als Schienenersatzverkehr ein (der TV berichtete). Die erste Phase läuft noch bis Sonntag, 7. Februar. Bis dahin sind die Gleise zwischen Konz und Saarhölzbach (bei Mettlach) gesperrt. Auf dem gesamten Abschnitt wird an den Gleisen gearbeitet. Zwischen Montag, 8. Februar, und Mittwoch, 17. Februar, kann die Strecke zwischen Mettlach und Saarburg zwischen 6 und 22 Uhr nur eingleisig für den Bahnbetrieb genutzt werden. Zeitgleich finden auch Arbeiten im Bahnhof Merzig statt, sodass dann jeweils ab 22 Uhr die Strecke voll gesperrt ist. In der dritten Phase von Donnerstag, 18. Februar, bis Sonntag, 28. Februar , kann die Strecke zwischen Serrig und Mettlach zwischen 6 und 22 Uhr nur eingleisig für den Bahnbetrieb genutzt werden. Ab 22 Uhr ist die Strecke dann wieder voll gesperrt.

Die Entscheidung fällt nun die Verkehrsbehörde der Verbandsgemeinde (VG) Konz in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Auf Anfrage bei der VG erklärt Edgar Strupp von der Verkehrsbehörde, dass mit der Deutschen Bahn in Berlin geklärt werde, wo der Bus nun halten solle. Möglich seien zwei Haltepunkte. Einer wäre in der Klosterbergstraße. Dort müsste der Bus zum Wenden in den Parkplatz am Bahnhaltepunkt zurücksetzen. Eine Alternative wäre eine Haltestelle in der Bahnhofstraße an Rosis Weinstube. Von da aus müsste der Bus teils über einen befestigten Wirtschaftsweg fahren. Eine Haltestelle an der L 138 an der Saar kommt auch laut Strupp wegen des Hochwassers und der fehlenden Beleuhtung nicht in Betracht.