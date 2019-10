WASSERLIESCH : Dorfleben in seiner ganzen Vielfalt

WASSERLIESCH Die Wasserliescher Vereine zeigen, was sie zu bieten haben, und 300 potenzielle Mitglieder kommen. Es gibt spontane Beitritte.

1000 Mitglieder haben die acht Wasserliescher Vereine zusammen, die sich zum zweiten Mal gemeinsam vorgestellt haben. Diese Mitglieder werden, wie anderswo auch, immer älter – zum Beispiel, weil die Jugend wegen eines Studiums oder des Berufes abwandert. Ortsbürgermeister Thomas Thelen liegen die Neubürger besonders am Herzen: „Sie sollen sich informieren, was unsere Vereine alles zu bieten haben.“ In einem Verein mitzuwirken, sei die beste Art der Integration ins Dorfleben. Rund 300 große und kleine Besucher schauten sich das Angebot an. Hier fünf Beispiele, was die örtlichen Vereine tun und können.