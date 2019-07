Kommunalpolitik : Ehrungen für viele Jahre Mitarbeit im Rat Kell am See

Kell am See In der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats Kell am See sind einige Kommunalpolitiker ausgezeichnet worden, die lange Zeit in der Ortspolitik mitgearbeitet haben. Leonard Reichert, David Berens, Sigfried Duhr, Felix Jäger, Kurt Becker, Karlheinz Barthel, Thomas Kohler wurden für ihre fünf- bis zehnjährige kommunalpolitische Tätigkeit geehrt.

Sie erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Den Wappenteller der Gemeinde gab es für Herbert Behres für 15 Jahre kommunalpolitisches Wirken im Gemeinderat.