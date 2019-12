Projekt in Merzkirchen : Forstamt lädt ein, Bäume für die Zukunft zu pflanzen

Projekt in Merzkirchen

Saarburg/Merzkirchen Das Forstamt Saarburg lädt für Freitag, 13. Dezember, zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz zu einer Baumpflanzaktion in den Gemeindewald Merzkirchen ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Bundestraße 407 zwischen Trassem und Meurich.

Teilnehmer können sich so aktiv gegen die Folgen des Klimawandels in den heimischen Wäldern stemmen. Gepflanzt werden junge Weißtannen, Douglasien und Lärchen auf einer vom Borkenkäfer kahlgelegten Fläche. Nebenbei informieren die Förster über die deutlich sichtbaren Veränderungen in den Wäldern, die maßgeblich durch die Hitzewellen der vergangenen Jahre verursacht wurden, und erläutern Maßnahmen, um die Wälder zukunftsfähig zu machen.