Saarburg : Weihnachtsshopping und Christkindlmarkt an einem Abend

Saarburg Der Gewerbeverband Saarburg lädt für Donnerstag, 12 Dezember, zum Weihnachtsshopping ein. An diesem Tag sind die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Zudem versprechen die Kaufleute, dass unzählige Kerzen der Weihnachtsbeleuchtung Saarburgs die Krone aufsetzen werden.

Ausnahmsweise öffnet an diesem Tag der Christkindlmarkt, der ansonsten nur übers Wochenende auf ist. Als kleines vorweihnachtliches Dankeschön erhält jeder Kunde beim Weihnachtsshopping eine Kerze. Die Gewerbetreibenden wollen sich so bedanken und verteilen 2019 Kerzen. Der Musikverein Saarburg wird den Abend mit Musik bereichern.

Der Saarburger Christkindlmarkt beginnt am Donnerstag um 17 Uhr. Eifeler Alphornissen werden mit ihrer Alphornbläsergruppe um 18:30 Uhr auftreten. Der Markt rund um den Wasserfall mit dem sozialen Weihnachtsbaum, bei dem Weihnachtskugeln gekauft werden können und der Erlös gespendet wird, hat bis 21 Uhr geöffnet. In diesem Jahr beteiligen sich 15 Vereine an der Organisation. Traditionell gehören zum Christkindlmarkt ein weihnachtliches Musik- und Kinderprogramm sowie Marktstände mit lokalen Produkten und Kunsthandwerk. Als neue Attraktion für Kinder wird sich ein handbetriebenes Karussell auf dem Pferdemarkt drehen. Neu im Programm ist auch die Vereinshütte, in der die Vereine einen Einblick in ihre Arbeit geben. Der Bereich um die Vereinshütte wird zur Jukebox. Besucher können sich dort zu bestimmten Zeiten Musiktitel wünschen, die das Brass-Ensemble des Beuriger Musikvereins spielt.