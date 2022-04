Einzelhandel : Zehnter Hochwälder Frühlingsmarkt: Bummeln bei Glühviez und Sonnenschein in Hermeskeil

Hermeskeil Ohne Maskenpflicht: Rund 3000 Besucher kamen am Sonntag bei schönem Wetter zum zehnten Hochwälder Frühlingsmarkt nach Hermeskeil.

In der Fußgänger­zone liegen noch Schneereste, als die Geschäfte des Hochwald-Gewerbeverbands (HGV) ihre Ladentüren aufsperren. Die Sonne scheint, und bald füllt sich die Innenstadt von Hermeskeil mit Menschen, die sehen wollten, was der zehnte Hochwälder Frühlingsmarkt zu bieten hat. „Dass wir das ohne Corona-Beschränkungen nach zweimaligem Ausfall machen dürfen, bringt bestimmt 3000 Besucher in die Stadt“, schätzt Christian Kruchten, einer der drei HGV-Sprecher. Die Mitgliedsbetriebe haben sich wacker gehalten, ja es kamen noch einige hinzu während der strengen Auflagen. Der HGV plane noch für dieses Jahr einen Bauernmarkt und einen Weihnachtsmarkt, sagt er.

Die Corona-Durststrecke ist auch für den Karnevalsverein Ruck-Zuck und seinen Vorsitzenden Jörg Hartig vorbei: „Wir sind so froh, dass wir uns wieder präsentieren dürfen“, sagt er erleichtert. Am Stand der Narren steht ein mächtiger Schwenkgrill, und die Gäste sonnen sich nebenan an Tischen und Bänken. Daneben dreht sich ein Kinderkarussell. „Endlich sieht man wieder die Gesichter und versteht, was die Leute sagen“, fügt der Karnevalist noch hinzu. Er weist darauf hin, dass sein Verein an Pfingsten im Stadtpark auch ein fröhliches Fest für alle Generationen aufziehen will.