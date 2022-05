Wohnungsbau : Investor will noch dieses Jahr mit Abriss in Konz-Könen beginnen

Investor will noch dieses Jahr mit Abriss in Konz-Könen beginnen

Konz-Könen Auf dem ehemaligen Maxgas-Gelände schafft Bauentwickler Yasin Vural in den kommenden Jahren 22 Wohnungen. Nun hat der Bauausschuss einen wichtigen Beschluss gefällt.

Die Firma Maxgas hat ihren Standort in Konz-Könen nach 31 Jahren im Februar 2021 aufgegeben. Sie brauchte mehr Platz. Den hat sie in Bengel im Landkreis Bernkastel-Wittlich gefunden. Zurück blieb ein nicht gerade schönes Gewerbegelände an der ehemaligen B 51 in Konz-Könen. Das Grundstück hat schon vor längerer Zeit ein Immobilienentwickler gekauft. Die Firma Wohnbaugesellschaft Vural mbH von Yasin Vural plant schon länger, dort Mehrfamilienhäuser zu bauen (der TV berichtete). Nun hat der Bauausschuss der Stadt Konz den entscheidenden Aufstellungsbeschluss für einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefällt, so dass der Investor jederzeit loslegen kann.