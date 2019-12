Kell am See : Nach Turnier gestohlene Spenden tauchen wieder auf

Im Spendenglas, das als Kasse fungierte, waren etwa 1000 Euro. Das Glas wurde aus dem Dorfpark in Kell gestohlen. Foto: tv/Sebastian Heib

Kell am See (cweb) Aufregung Anfang Juni in Kell am See: Dort verschwinden 900 Euro, die bei einem privat organisierten Turnier gesammelt wurden, samt Spendenglas aus dem Dorfpark.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken