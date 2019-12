Hermeskeil : Neue Märkte im Einkaufszentrum am Dörrenbach eröffnet

Viel los ist am Eröffnungstag im Oktober vor dem neuen Drogeriemarkt im Hermeskeiler Gewerbegebiet Dörrenbach. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil (cweb) Der Lebensmittelkonzern Wasgau und die Drogeriekette Rossmann eröffnen am 22. Oktober ihre Filialien im neuen Einkaufszentrum im Hermeskeiler Gewerbegebiet am Dörrenbach. Die beiden Unternehmen sind die Hauptmieter des Zentrums, in das 2020 noch drei weitere Fachmärkte einziehen sollen.

Ab dem 22. Oktober sind auch die Türen des Lebensmittelmarkts Wasgau im neuen Einkaufszentrum in Hermeskeil für die Kunden geöffnet. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber