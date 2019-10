Polizei : Umweltsünder stellt Eimer mit Altöl am Dörrenbach in Hermeskeil ab

Hermeskeil Altöl ist am Montag in Hermeskeil im Bereich Am Dörrenbach illegal entsorgt worden. Der bislang unbekannte Täter hat nach Angaben der Polizei in einem gelb-roten Plastikeimer, Tabakbehältnis der Marke Pall-Mall, drei bis vier Liter Altöl am Uferbereich des Dörrenbachs abgestellt.

