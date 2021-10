Dorfentwicklung : Merzkirchen will weiter wachsen

Das Neubaugebiet Deutschherren Acht II schließt sich direkt an den ersten Bauabschnitt an. Foto: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

Gleich zwei Bebauungspläne bringt der Rat der Gaugemeinde auf den Weg und schafft so die Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Bürger. Bis die Bagger rollen dauert es aber noch.

Von Herbert Thormeyer

MERZKIRCHEN (doth) In Südlingen und am Ortsrand will Merzkirchen neuen Raum zum Wohnen und Leben bieten. Um einen historischen Bauernhof in Südlingen so umzubauen, dass daraus 14 Wohneinheiten werden, muss ein Bebauungsplan erstellt werden.

Mit dem ersten Entwurf war der Ortsgemeinderat noch nicht ganz einverstanden. „Jetzt ist die Parkplatzsituation mit zwei Stellplätzen pro Wohneinheit, die Entwässerung und die Anpassung an die örtliche Dorfstruktur in die Planung eingearbeitet“, erklärt Ortsbürgermeister Peter Hemmerling.

Was folgt ist die Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden. Sind die Stellungnahmen eingegangen kommt die Planung wieder in den Rat. Danach kann bei einer Offenlage im Saarburger Rathaus jedermann Einsicht nehmen und Anmerkungen hinterlassen. Der bisherige Bebauungsplan wurde einstimmig gebilligt. Mitte nächsten Jahres rechnet der Ortschef mit der Ausführungsplanung für den privaten Investor.

Nicht nur Südlingen wächst, sondern auch Merzkirchen selbst mit 20 Baustellen im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Deutschherren Acht. „Die Nachfrage nach Bauland ist ungebrochen und der 1. Bauabschnitt ist mit 14 Häusern bereits voll belegt“, begründet Hemmerling die Notwendigkeit der Neuerschließung.

Edgar Mohsmann und Andreas Heinke vom Waderner Büro Paulus & Partner haben dem Rat ihre Machbarkeitsstudie vorgestellt. Die Studie beschreibt die Entwässerung, Leitungen für Wasser, Glasfaser und die verkehrliche Erschließung.

Im Städtebaulichen Konzept wurden die beiden Wendehämmer mit einer Straße verbunden. Damit ist ein Rundverkehr möglich, der Lieferfahrzeugen oder der Müllabfuhr das Leben erleichtert.

Ganz knapp vor der Sitzung erhielt Hemmerling das Lärmschutzgutachten. Daraus geht hervor, dass die künftigen Bewohner gegen den Verkehrslärm der L 134 Richtung Wincheringen abgeschirmt werden müssen. In welcher Form ist bislang nicht entschieden. „Wir prüfen, was am kostengünstigsten ist“, sagt der Ortschef. Die Ortsgemeinde geht mit 1,3 Millionen Euro in Vorlage, Geld, das durch den Verkauf der Grundstücke wieder zurückfließt.

Sind die Änderungen in den Plan eingepflegt, geht auch diese Planung in ein Verfahren wie das in Südlingen.

Info: Neues Ratsmitglied