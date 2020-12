Kommunales : Rat befasst sich mit Bauanträgen

Wincheringen (red) Der Ortsgemeinderat Wincheringen befasst sich in der kommenden Sitzung am Donnerstag, 17. Dezember, mit einigen Bauangelegenheiten. Dazu gehört unter anderem die Voranfrage zum Umbau eines ehemaligen Lebensmittelgeschäftes in Wincheringen zu einer Spielothek.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem wird die Durchführung von Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2021/2022 und für die Folgejahre beraten. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Wincheringen.