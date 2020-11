Vorstandswahl : Verkehrs- und Verschönerungsverein wählt neuen Vorsitzenden

Saarburg Nachdem wegen der Corona-Pandemie die für März geplante Mitgliederversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Saarburg (VVV) ausfallen musste, war dies nunmehr am 29. Oktober im zweiten Anlauf möglich.

Der Versammlungsleiter Wolfgang Niewel begrüßte die anwesenden Mitglieder, wobei die Resonanz deutlich unter der der Vorjahre lag. In seinem Tätigkeitsbericht ging Niewel auf die Aktivtäten des Vereins in den Jahren 2019/2020 ein. Insbesondere hob er die Anbringung einer Geländerkonstruktion am Panoramaweg, die Beleuchtung des Weihnachtsmarktes und die finanzielle Unterstützung zur Renovierung der Mühlenräder an der Hackenberger-Mühle hervor.