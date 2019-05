Aufgeschlagen – Neue Bücher: „Herkunft“ von Saša Stanišic : Literaturkolumne: Das Leben in Erinnerungen

Herkunft Sasa Stanisic. Foto: Verlag Luchterhand

Was antwortest du, wenn jemand fragt: Woher kommst du? Geburtsort? Wohnort? Beides? Saša Stanišic fällt die Antwort nicht so leicht. „Ich bin in einem Land geboren, das es nicht mehr gibt“, schreibt er in seinem Werk „Herkunft“.

1978 kommt Stanišic in Višegrad zur Welt, einer kleinen Stadt in Bosnien (heute), damals: Jugoslawien. Die Familie flieht vor dem Krieg und landet 1992 in Heidelberg. Alles auf Anfang.

Stanišic spürt in „Herkunft“ seinen Wurzeln nach, geografisch wie familiär, teils autobiografisch, teils fiktional. Der Auslöser: seine demente Großmutter. „Heimat, sage ich, ist das, worüber ich gerade schreibe. Großmütter. Als meine Großmutter Kristina Erinnerungen zu verlieren begann, begann ich, Erinnerungen zu sammeln.“

Eindrücklich schildert er nicht nur die letzten Jahre in Jugoslawien, sondern vor allem die Ankunft in Deutschland, das Freischwimmen in einem fremden Land, das langsame Wachsen neuer Wurzeln. Ein Buch über Flucht und Integration, also Themen, die dieser Tage ganze Gesellschaften spalten – der 41-Jährige hat’s gewagt.

Stanišic hat einen guten Blick für die Eigenarten der Menschen, die er beschreibt. Ihre Schrulligkeiten, das, woran man sich später erinnern wird, wenn diese Menschen schon längst nur noch im Gedächtnis ihrer Lieben existieren. Das tut er mit einer großen Wärme, genauso liebe- wie humorvoll, klug, pointiert und poetisch.

Dass die Frage nach der Herkunft oft, immer öfter, keine einfache ist, bestätigt Stanišic so: „Also doch, Herkunft, wie immer, dachte ich und legte los: Komplexe Frage! Zuerst müsse geklärt werden, wo­rauf das Woher ziele. Auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreißsaal sich befand? Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe? Provenienz der Eltern? Gene, Ahnen, Dialekt? Wie man es dreht, Herkunft bleibt doch ein Konstrukt!“

Für viele ist Herkunft ein bestimmtes Gefühl. Und manchmal auch bloß eine Erinnerung.

Rebecca Schaal