Flugverkehr : Start- und Landebahn am Luxemburger Flughafen wird saniert

Start- und Landebahn am Luxemburger Flughafen wird saniert

Luxemburg Der Flughafen Luxemburg saniert seine einzige, 4000 Meter lange Start- und Landebahn. Das sind die Auswirkungen für Fluggäste.

Ziel der Arbeiten in diesem und im nächsten Jahr sei eine vollständige Erneuerung auf dem neusten Stand der Technik, teilte der Flughafen am Mittwoch in Luxemburg mit. Dazu gehöre auch eine neue Beleuchtung mit LED-System.