Kommunalpolitik : 2020 in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach: Wasserversorgung und Brandschutz wichtige Themen

Traben-Trarbach Bürgermeister Marcus Heintel erklärt im Trierischen Volksfreund, welche Herausforderungen die Kommune im neuen Jahr zu bewältigen hat.

Welche Herausforderungen stehen den Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich im neuen Jahr bevor? Der Trierische Volksfreund hat den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Marcus Heintel, gefragt, was seiner Meinung nach im Jahr 2020 auf die Kommune zukommt und welche Themen die Menschen in der Verbandsgemeinde bewegen werden.

Welche Herausforderungen kommen im Jahr 2020 auf Ihre Kommune zu ?

Wichtig ist, dass eine Verwaltung modern aufgestellt ist und für ihre Bürger als Dienstleister agiert. Deswegen werden wir die EDV auf den neuesten Stand der Technik bringen, und auch der Datenschutz sowie die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht ab 2021 werden uns sehr beschäftigen.

Nennen Sie die wichtigsten Projekte/Investitionen, die im Jahr 2020 in Ihrer Kommune anstehen ?

Unsere Schwerpunkte als Verbandsgemeinde liegen da eindeutig in der Wasserversorgung, bei den Feuerwehren und den Grundschulen. So werden wir im nächsten Jahr im Wasserwerk über zwölf Millionen Euro investieren, davon alleine über neun Millionen für die Wasserfernleitung, für die wir vom Land zinslose Kredite und Zuschüsse erhalten. Im Brandschutz, also Löschwassereinrichtung, bauliche Maßnahmen und in Feuerwehrfahrzeuge beispielsweise, sind Investitionen von über eine Million Euro eingeplant. An den Grundschulen setzen wir den „Digitalpakt Schule“ um und führen die begonnenen Sanierungsmaßnahmen an und in den Gebäuden zu Ende. In Reil sanieren wir mit der Ortsgemeinde gemeinsam das Dorfgemeinschaftshaus und die Schulturnhalle energetisch und machen sie barrierefrei.

Wie können Sie als Verwaltungschef Ihre Kommune im Jahr 2020 weiterentwickeln?

Eines ist klar: Gemeinsam Dinge entwickeln ist das Maß der Dinge und nicht irgendwelche Alleingänge! Daher gilt es im nächsten Jahr, vor dem Hintergrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen gerade im Bereich der Flächennutzungsplanung dicke Bretter zu bohren. In diesem Rahmen wollen wir die Gestaltung und Entwicklung unserer Gemeinden gemeinsam für die nächsten 15 Jahre in eine Form bringen. In der gesamten kommunalen Familie treibt uns die Finanzlage, insbesondere die verbesserungsbedürftige finanzielle Ausstattung von Land und Bund, um, denn so können wir unseren kommunalen Aufgaben nicht gut und vor allem nicht nachhaltig gerecht werden. Aber trotz angespannter Haushalte arbeiten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gemeinsam mit der Verwaltung und mit mir als Bürgermeister für die Gemeinden unserer VG engagiert und mit Leidenschaft an der Weiterentwicklung unserer Orte sowie zielorientiert an der Lösung von Problemen. Dazu gehören freilich auch Fragen, wie wir künftig die Trägerschaft unserer Kitas regeln wollen und wie wir zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in unserer VG beitragen können.

Auf was freuen Sie sich besonders im kommenden Jahr ?