Austausch-Aktion : 250 Meter hohe Windräder im Hunsrück

Eines der riesigen Windräder, das in Kürze in Betrieb gehen wird. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Der Austausch der 14 Rotoren in der Morbacher Energielandschaft gegen sieben höhere und leistungsstärkere Anlagen geht voran. Bald sind die alten Anlagen verschwunden.

Der Umbau der Windanlagen in der Energielandschaft Morbach ist in vollem Gang. Das erste neue Windrad ist bereits errichtet. In der ersten Augustwoche soll es in Betrieb gehen und an das Netz angeschlossen werden, sagt Michael Schmitz vom Projektentwickler Wiwiconsult. Insgesamt werden in der Morbacher Energielandschaft 14 Anlagen, die 2002 errichtet wurden, durch sieben neue und leistungsfähigere Anlagen ersetzt. Die Gesamtinvestition für das sogenannte Repowering beträgt rund 50 Millionen Euro.