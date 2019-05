Glaube : 72 Stunden für die Rechte von Kindern

Longkamp/Kommen/Monzelfeld (red) Die KJG Longkamp/ Kommen/ Monzelfeld sollte im Rahmen der 72-Stunden-Aktion den Freundschaftsweg „Kommen-Longkamp-Monzelfeld“ mit verschiedenen Stationen unter Berücksichtigung der Internationalen Kinderrechte erweitern.

Außerdem sollte zum Abschluss ein Fest zur Einweihung des Kinderrechtepfades und des fünfjährigen Bestehens der KJG ausgerichtet werden. Bei den Menschen in den drei Dörfern entstand ein Drang zum Helfen. Zahlreiche Firmen und viele Menschen aus der Bevölkerung unterstützten das Projekt. Unter der Leitung von Thomas Brucker erreichte das örtliche Planungsteam zusammen mit allen Beteiligten ein vorbildliches Ergebnis. Die passenden Worte von Landrat Gregor Eibes und der Besuch von Bischof Stephan Ackermann trugen schließlich zum Gelingen bei. Die Aktiven wünschen sich, dass der Kinderrechtepfad recht häufig besucht wird. Der Kinderrechtepfad beginnt jeweils am Anfang des Freundschaftsweges in Longkamp (an der Kapelle am Dorfeingang) und Monzelfeld (Dorfausgang Richtung Longkamp). Separat gibt es ab Longkamp einen Abstecher nach Kommen (bei dem Pferdehof vor Kommen).