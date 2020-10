Wanderung : Achtsam und entspannt durch die Natur wandern

Manderscheid/Großlittgen (red) In der Reihe „Natur Aktiv Erleben“ des Gesundlands Vulkaneifel werden verschiedene Wandertouren angeboten. Eine Wanderung auf dem Achtsamkeitspfad Kleine Kyll mit den Gesundland Landschaftsmentoren und Entspannungscoaches findet am Sonntag, 4. Oktober, und Sonntag, 18. Oktober, statt.

Aufmerksam sein bei den kleinen Dingen. Riechen, schmecken, erfühlen und genießen und nur das Innehalten und bewusste Spüren was gerade da ist, soll Beruhigung und Entschleunigung schaffen. Treffpunkt ist jeweils um 9.45 Uhr am Parkplatz Heidsmühle in Manderscheid. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, mit Gästekarte vier Euro. Eine Anmeldung ist bis samstags 11.30 Uhr per E-Mail an manderscheid@gesundland-vulkaneifel.de oder unter Telefon 06572/9989005 erforderlich.