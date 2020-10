Diskussion um die Trägerschaft : Thalfanger Realschule plus sorgt weiter für Diskussionen

Thalfang Nachdem Landrat Gregor Eibes erst vor kurzem Stellung zur Trägerschaft bezogen hatte, wird das Thema nun im Kreistag diskutiert.

Wer übernimmt die Kosten für die Erbeskopf Realschule plus in Thalfang? Diese Frage ist schon seit vielen Jahren ein Thema, sowohl in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang am Erbeskopf als auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Erst im Juli hatte Vera Höfner, zu dem Zeitpunkt noch Erste Beigeordnete der VG und nun gewählte Bürgermeisterin, einen Antrag auf Übernahme der Trägerschaft an den Landkreis Bernkastel-Wittlich gestellt. Landrat Gregor Eibes antwortete darauf, dass er aufgrund des komplexen Standes der Gebietsreform in dieser Angelegenheit nicht weiterhelfen könne (der TV berichtete). Der Kreistag hatte schon 2011 beschlossen, den Trägern von Realschulen plus die Kreisträgerschaft anzubieten, bei denen die Auswirkungen der Gebietsreform absehbar wären. Im Oktober 2012 wurde dann weitergehend beschlossen, dass der Kreistag sich wieder mit dem Thema befassen werde, sobald sich die Voraussetzungen geändert hätten. Doch nun scheint sich etwas getan zu haben. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses stand das Thema auf der Tagesordnung, wurde jedoch auf die Kreistagssitzung am 5. Oktober vertagt. Allerdings werde der Landkreis der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf laut Beschlussvorschlag beginnend ab dem Jahr 2020 die zahlungswirksamen Aufwendungen erstatten, die mit der Trägerschaft der Erbeskopf-Realschule plus entstehen. Seit 2013 hatte die Verbandsgemeinde einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 235 000 Euro erhalten. Doch die Verbandsgemeinde Thalfang habe erklärt, dass dieser Zuschuss die Kosten, insbesondere die Kosten die im Zusammenhang mit der Schulsanierung standen, nicht decken würde.