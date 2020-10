Seuche : Wenn die Schweinepest kommt, wird’s personell eng

Info

In der Region halten 140 Landwirte rund 65 000 Schweine. Landesweit sind es knapp 700 Bauern, die 188 000 Tiere halten. Vor der Corona-Krise lag der Basispreis bei etwa 1,70 Euro für das Kilo Schweinefleisch, durch die Pandemie ist der Preis gesunken, durch die Afrikanische Schweinepest liegt er etwa bei 1,27 Euro. Ein Grund: China hat nach einem ASP-Vorfall in Brandenburg alle Importe aus Deutschland gestoppt und so den Preisdruck enorm erhöht. Für Jäger ist die ASP in Belgien nach wie vor eine Gefahr. Auch der Wittlicher Schlachtbetrieb Simon-Fleisch, der wöchentlich etwa 22 000 Schweine zerlegt und das, was in Deutschland nicht vermarktbar ist, Richtung Asien exportiert wie Füße, Schwänze, Köpfe, Knochen oder Innereien, ist betroffen. Sieben bis neun Kilo an sogenannten Nebenprodukten pro Schwein sind nach Aussage von Geschäftsführer Bernhard Simon so wertlos geworden.