Ehrenamt : Andreas Bredow neue Schiedsperson für Bezirk Manderscheid

Als Vertreterin für die Direktorin des Amtsgerichts wünschte Célia Michels Andreas Bredow (Mitte) für seine neue Tätigkeit alles Gute. Es schloss sich Fritz Kohl an, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Foto: Amtsgericht Wittlich

Wittlich (red) In einer Feierstunde wurde Andreas Bredow zur neuen Schieds­person für den Schieds­amts­bezirk Manderscheid ernannt. Er folgt Rainer Laupichler im Amt. Als Vertreterin für die Direktorin des Amtsgerichts wünschte Célia Michels Bredow für seine neue Tätigkeit alles Gute und dankte ihm für die Bereitschaft, dieses Ehrenamt. zu übernehmen.

Damit werde er wesentlich zum Rechts­frieden in seinem Bezirk beitragen. „Gerade in hoch­konflikthaften Zeiten ist die ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedspersonen für die Gesellschaft und den Rechtsstaat von sehr hoher Bedeutung und daher auch einen besonderen Dank wert", sagte Michels. Diesem Dank schloss sich Fritz Kohl, Erster Beigeordneter der Verbandgemeinde Wittlich-Land, an.