Kommunalpolitik : Ausschuss spricht über Ausgleich

Wittlich Der Wittlicher Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus befasst sich am Mittwoch. 4. November, mit dem Haushalt der Stadt Wittlich, mit der Satzung der Stadt Wittlich über das besondere Vorkaufsrecht für Bereiche des Stadtteils Neuerburg in Wittlich und mit den Zulassungsrichtlinien für die Wittlicher Säubrennerkirmes.

Außerdem geht es um die Änderung des Gesellschaftervertrages Mosellandtouristik GmbH und um Grundstücksangelegenheiten, genauer gesagt um Ausgleichsmaßnahmen in Sachen B 50. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge, Himmeroder Straße 44 in Wittlich.