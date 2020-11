Corona : 33 Neu-Infektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich am Wochenende

Bernkastel-Wittlich Eine weitere Seniorin ist gestorben. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle auf acht.

Am Wochenende, 31. Oktober und 1. November, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt 33 neue Covid-19-Fälle bekannt (am Samstag sechs und am Sonntag 27). Die Zahl der bislang bestätigten Infektionen im Kreis wächst damit auf 662 an.