Altenheim : Ein Zahlenspiel mit noch offenem Ende

Bernkastel-Kues Durch die angekündigte Schließung des Klösterchens verliert die Stadt Bernkastel-Kues mehr als 20 Altenheimplätze. Ob der Verlust wettgemacht werden kann, hängt auch von Entscheidungen ab, die im Cusanusstift getroffen werden.

Was heißt das für Bernkastel-Kues und die Region? In den vergangenen Jahren seien in Kröv, Piesport und St. Paul große Altenzentren hinzugekommen, sagt Manfred Kappes, Leiter von St. Nikolaus und dem St. Wendelinus Seniorenheim in Wittlich. Und das Klösterchen sei baulich, von der Einrichtung her – zum Beispiel keine Naßzelle im Zimmer – und von der Erreichbarkeit einfach nicht mehr attraktiv. Die CAB habe in der Vergangenheit viel Geld in den seit 2009 von ihr betriebenen historischen Bau aus dem 17. Jahrhundert gesteckt, sagt Kappes. Der Sanierungsbedarf werde aber immer größer, heißt von Seiten der CAB. Auf Dauer sei das finanziell nicht mehr zu stemmen.