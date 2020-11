Schule : Bio-Leistungskurs untersucht Gewässer

Biologie LK Cusanus-Gymnasium Foto: TV/Christian Sonnenberg

Wittlich (red) Der Biologie-Leistungskurs der zwölften Jahrgangsstufe des Cusanus-Gymnasiums besuchte die „Biologisch-Ökologische-Station Mosenberg” (B.Ö.S.) in Bettenfeld. In zwei Gruppen führten die Schüler Untersuchungen im und am Meerfelder Maar durch.

