Advent : Breiter Dorfplatz wird zum Adventskalender

Breit (red) Die Idee auf dem Dorfplatz einen Adventskalender gemeinschaftlich zu errichten fand in der Gemeinde Breit regen Anklang. Es soll eine Alternative zu den jährlichen Adventsfenstern an verschiedenen Wohnhäusern mit Zusammentreffen sein.

Mit leeren Wein- und Gemüsekisten wurde ein Adventskalender auf dem Dorfplatz in Form eines Weihnachtsbaumes errichtet. 24 Familien sind nun für die Gestaltung der einzelnen Kästen verantwortlich. Der Adventskalender wird nicht wie üblich jeden Tag leerer, sondern Türchen für Türchen wird er ausgefüllter, um an Heilig Abend in hellem Glanz zu erstrahlen. Foto: Winfried Welter