Maring-Noviand : Neuer  Boule-Platz und die sanierte Siebenborner Kapelle

Maring-Noviand Bürgerengagement wird in Maring-Noviand offenbar großgeschrieben. In jüngster Zeit haben sie einige Projekte umgesetzt.

Engagierte Bürger haben in den vergangenen Monaten mehrere Projekte realisiert. So gibt es nun am Sportplatz in Siebenborn einen neu angelegten Bouleplatz. Ortsbürgermeister Klaus Becker dankte in der jüngsten Ratssitzung allen Beteiligten für das zusätzliche „kommunikative und sportliche“ Angebot für alle Altersgruppen. Dankbar ist er aber auch denen, die es ermöglichten, dass der zwei Jahre nicht nutzbare Beachvolleyballplatz nun wieder bespielbar ist. Ebenso bedankte er sich für die Renovierung der Siebenborner Kapelle, der Noviander Leichenhalle und der Halle neben dem Bürgerhaus.