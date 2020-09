Kultur : Mehr als 1000 Besucher waren beim Alternativprogramm zur Säubrennerkirmes

Wittlich Das Alternativprogramm zur Säubrennerkirmes hatte an vier Wochenenden mehr als 1000 Besucher angelockt. Zu zwei Veranstaltungen kamen jeweils 200 Gäste.

Lange Zeit stand die Wittlicher Säubrennerkirmes in diesem Jahr auf der Kippe – bis sie dann letztendlich abgesagt werden musste. Doch ein Sommer ganz ohne Veranstaltungen war für die Wittlicher keine Option. Und so wurde der Wittlicher Eventsommer ins Leben gerufen (der Trierische Volksfreund berichtete). An vier Wochenenden gab es am Lieser­ufer ein Open-Air Ersatzprogramm, das das Kulturamt der Stadt Wittlich erstellt hatte.