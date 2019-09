Besuch : Bundespräsident trägt sich ins Gästebuch des Cusanusstifts ein

Foto: Marco Brösch. Foto: TV/LEONHARDT

Bernkastel-Kues (red) Während seiner Besuches in der Region (der TV berichtete) besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch das St. Nikolaus-Hospital. In der Kapelle des St. Nikolaus-Hospitals trug er sich in das Gästebuch des Cusanusstiftes ein, (von links nach rechts) Rektor Leo Hofmann, Bibliothekar Dr. Marco Brösch, Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier und der apostolische Nunitius und Erzbischof Dr. Nikola Eterović.

