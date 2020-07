Landtagswahl : CDU im Wahlkreis 23 bestimmt Kandidaten

Morbach Die CDU im Wahlkreis 23 stellt am Freitag, 17. Juli, die Bewerber für das Direktmandat für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf. Der langjährige Abgeordnete Alexander Licht aus Brauneberg wird nicht mehr für den Landtag kandieren.

Der Wahlkreis 23 umfasst neben den Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues, Thalfang am Erbeskopf und die Einheitsgemeinde Morbach auch die VG Kirchberg.

Die Besonderheit, da der Wahlkreis sich über zwei Kreisverbände/Landkreis ausdehnt, hat zur Folge, dass die Direktbewerber von Delegierten gewählt werden. Im Vorfeld haben die Gemeindeverbände ihre Delegierten in Mitgliederversammlungen bestimmt. Diese kommen am Freitag um 19 in der Baldenauhalle zusammen. Bisher hat sich um das Direktmandat die 29-jährige Karina Wächter aus Bernkastel-Kues beworben. Weitere Vorschläge aus der Versammlung sind möglich. Dem Generationenwechsel im Wahlkreis wird auch der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl, Christian Baldauf, beiwohnen.