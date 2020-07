Wirtschaft : Zweckverband Humos sorgt für Geldregen

Morbach Der interkommunale Gewerbepark Humos ist auf Erfolgskurs. Er hat einen Überschuss erwirtschaftet und außerdem soll seine Fläche vergrößert werden.

„Der Haushaltsplan ist ein Werk, bei dem man sagen kann: Wir haben gut gewirtschaftet“, sagt er. Denn der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 47 660 Euro auf, der Finanzhaushalt ein Plus von 129 500 Euro. Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf in Höhe von 104 400 Euro. Insgesamt ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 233 900 Euro.