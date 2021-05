Coronafall : Öffnung der Post in der Wittlicher Schlossstraße wird verschoben

Wittlich Eine Postfiliale in der Wittlicher Schlossstraße wurde wegen eines Coronafalls geschlossen, die Wiedereröffnung wegen Personalmangel verschoben. Wann die Postfiliale wieder öffnet und wo Bürger ihre Pakete bis dahin abgeben können:

Die Deutsche Post mit Postbankfiliale in Wittlich in der Schlossstraße ist seit Montag, 3. Mai, wegen eines Coronafalls geschlossen. Eigentlich, so hatte es die Post jedenfalls angekündigt, sollte die Filiale am Freitag, 7. Mai, wieder öffnen. Doch daraus wurde nichts, wie die Pressestelle der Postbank am Freitagmorgen mitteilte. Die Filiale in der Schlossstraße werde erst am Dienstag, 11. Mai, wieder den regulären den Schalterbetrieb aufnehmen, so die Pressestelle. „Aufgrund der quarantänebedingten Personalausfälle ist eine frühere Öffnung leider nicht möglich. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Post werden wir jedoch sicherstellen, dass die Sendungen in der Postfachanlage und die in die Filiale gebrachten sogenannten ‚benachrichtigten Sendungen’ (das sind Sendungen, die nicht zugestellt werden konnten, weil der Empfänger nicht zu Hause war) zu ihren Empfängern gelangen können.“