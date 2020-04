Forschung : Cusanus-Hochschule: Anerkennung bis zum Jahr 2024 verlängert

Bernkastel-Kues Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes hat mitgeteilt, dass die staatliche Anerkennung der Cusanus Hochschule bis Ende 2024 verlängert wird. Zugleich wird der erweiterte Name „Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung“ vom Ministerium bestätigt.

In einer kleinen Video-Feier mit Mitarbeitenden und Studierenden wurde in der Hochschule auf das freudige Ereignis angestoßen.

Vizepräsidentin Silja Graupe: „Mittlerweile blicken wir auf fast fünf Jahre zurück, in denen wir uns als staatlich anerkannte Hochschule etablieren und wichtige Innovationen in Lehre und Forschung erzielen konnten. Die Verlängerung der staatlichen Anerkennung eröffnet jetzt nochmals einen ähnlich langen Gestaltungshorizont. Diesen wollen wir mit dem weiteren Ausbau der Institution füllen und noch mehr Menschen zur Gestaltung einer lebensdienlichen Wirtschaft und Gesellschaft befähigen – gerade auch in Krisenzeiten.“