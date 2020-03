Bildung : Universität und Hochschule Trier stellen Prüfungen ein

Landesweit werden die Prüfungen an den Hochschulen im Kampf gegen das Corona-Virus ab dem 18. März ausgesetzt. So auch an der Universität Trier. Foto: Rainer Neubert

Trier/Birkenfeld Die Landeshochschul-präsidenten haben im Kampf gegen das Corona-Virus weitere Maßnahmen beschlossen.

Sowohl die Universität Trier als auch die Hochschule Trier mit ihrem Umwelt-Campus in Birkenfeld werden nach der Verschiebung des Sommersemesterstarts auf den 20. April nun auch ihre Prüfungen ab Mittwoch, 18. März, einstellen und die Bibliotheken für den Publikumsverkehr schließen. Diese weiteren restriktiven Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gelten zunächst bis zum 20. April und werden landesweit umgesetzt. Sie beruhen auf einem Beschluss, den die Landeshochschulpräsidentenkonferenz am Dienstag gefällt hat. Die Hochschule teilt auf ihrer Homepage Entsprechendes mit. Dort heißt es unter anderem: „Wenn dadurch irgendwelche Fristen verstreichen, werden diese verschoben, so dass den Studierenden dadurch soweit möglich keine Nachteile entstehen. Bitte nutzen Sie die Online-Angebote und kontaktieren Sie die Bibliotheken per E-Mail oder telefonisch. Bis auf Weiteres werden verlängerte Ausleihfristen gewährt.