Wandern : Wanderspaß an der Mosel mit SWR4

Wandern Leiermannspfad. Foto: TV/Tourist Information Enkirch

Enkirch (red) Der „SWR4 Wanderspaß“ findet am Sonntag, 12. Mai, in Enkirch statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Festivalplatz in Enkirch. Nach einer ökumenischen Andacht wird losgewandert. Zur Wahl stehen drei Strecken: Der Rundweg „Vom Korn zum Wein – von der Mühle zur Mosel“ zeigt auf elf Kilometern wunderschöne Aussichten auf Mosel, Hunsrück und Eifel.

Die sieben Kilometer lange Tour „Ein Blick – fünf Täler“ dauert etwa zwei Stunden und 15 Minuten. Der Enkircher „Gässchen-Rundweg“ führt auf einer drei-Kilometer-Runde durch das Dorf. Nach dem Wandern wird gemeinsam mit Stars des deutschen Schlagers gefeiert. Ab 13 Uhr sorgen beim SWR4-Konzert auf dem Festivalplatz voXXclub, Anita & Alexandra Hofmann, Christian Lais, André Stade und Christin Stark für beste Laune.