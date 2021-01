Verkehr : L 164: 43 Verwarnungen an der Zufahrt zum Erbeskopf

Foto: picture alliance / Roland Holsch/Roland Holschneider

Hilscheid Die Morbacher Polizei hat rund um den Erbeskopf am Wochenende keine größeren Verkehrsbehinderungen wie teilweise an den Wochenenden zuvor festgestellt. Wegen des erwarteten Schneefalls war auch an diesem Wochenende die L 164 frühzeitig gesperrt worden.