Schule : Erfolg beim Malwettbewerb Einfälle gegen Unfälle

Erfolg beim Malwettbewerb Foto: TV/Privat

Neumagen-Dhron (red) Kurz vor Weihnachten durften sich gleich zwei Schüler der Klasse 6b der Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron über ihre Gewinne freuen. Beim Mal- und Zeichenwettbewerb der Unfallkasse Rheinland-Pfalz für die sechste Jahrgangsstufe gewannen in der Gruppe der Realschulen plus Leonie Klären einen Buchpreis und Moritz Löhfelm den ersten Platz.

