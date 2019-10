Vortrag : Vortrag des Gartenbauvereins

Wittlich (red) Helmut Kessler referiert am Dienstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr in einem Lichtbildvortrag über Impressionen vom Niederrhein und den Niederlanden im Casino Wittlich, Friedrichstraße 4 in Wittlich. Veranstalter ist der Gartenbauverein Wittlich.

